Ciani: “26 maggio indimenticabile. La rivalità con la Roma…”

CIANI LAZI 26 MAGGIO – Michael Ciani non dimentica il 26 maggio. Dopo 15 anni di carriera, l’ex laziale che ha tanti ricordi, quello del 2013 lo tiene in un posto speciale. L’ex difensore biancoceleste ne ha parlato in un’intervista rilasciata al canale youtube PSGfanTV: “Ricordi? Nella mia carriera ne ho tanti. Tra questi, c’è la finale Coppa Italia vinta con la Lazio. E’ un ricordo che conservo nel profondo, perché giocavamo a Roma e stavamo affrontando la Roma… Una partita mitica, elettrizzante: sappiamo la rivalità che c’è tra queste due squadre, ma noi avevamo vinto. Non può che essere un grandissimo ricordo”.