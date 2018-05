Clamoroso Sky. Annunciato attentato bis a Nizza, ma è solo un errore (FOTO)

GAFFE SKY ATTENTATO – E’ clamoroso quanto accaduto a ‘Sky’ questa sera. Con milioni di telespettatori sintonizzati sulla famosa emittente satellitare, tra cui molti tifosi biancocelesti moderatamente interessati alle sorti di Inter-Sassuolo, nel sottopancia relativo alle news dal mondo è apparso: “Strage a Nizza. Camion sulla folla e spari. Oltre 80 morti”. Fortunatamente, non si tratta di un attentato bis nella città della Costa Azzurra, ma è andata in onda per sbaglio la notizia relativa ai tragici fatti del 14 luglio 2016. La gaffe è incredibile e ‘Sky’ si è ripetutamente scusata per quanto accaduto.

Giordano Grassi