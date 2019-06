Colomba: “Inzaghi? La conferma sarà un vantaggio”

COLOMBA LAZIO – Franco Colomba, ex calciatore ed allenatore, ha parlato ad ElleRadio. Ecco il suo intervento, in cui si è soffermato anche sulla Lazio: “Spero che la piazza della Lazio capisca che vincere ogni anno non è facile, e questo vale anche per le coppe nazionali”.

INZAGHI – “Simone Inzaghi ha tutte le carte in regola per ripetere gli ottimi risultati che ha ottenuto, anche a livello di piazzamenti, in campionato. È un allenatore che ha la forza di non prendere la testa nei momenti difficili, conosce l’ambiente e sa che non deve esaltarsi ed esaltare ma mantenere equilibrio. Inoltre, credo che la Lazio abbia nel suo organico dirigenziale un talent scout vero come Tare. L’albanese ha saputo spesso individuare i giocatori giusti per il progetto, alcuni si sono anche rivelati delle grandi sorprese”.