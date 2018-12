CONFERENZA, Mazzarri: “Lazio squadra forte, dovremo dare il meglio. Sirigu e Ichazo acciaccati”

LAZIO TORINO MAZZARRI – Alla vigilia del match contro la Lazio, l’allenatore del Torino Mazzarri ha presentato la gara in conferenza stampa: ecco le sue dichiarazioni.

LAZIO – “La Lazio è una squadra forte, hanno vinto meritatamente a Bologna su un campo difficile. Hanno l’ossatura dell’anno scorso, stagione in cui hanno lottato per la Champions fino all’ultimo, stesso obiettivo che hanno in questa stagione. Mi tocca essere banale: dovremo dare il meglio di noi stessi per portare un risultato positivo.”

SIRIGU E ICHAZO – “Sirigu e Ichazo sono acciaccati, ma abbiamo anche Rosati. Domani deciderò chi parte dall’inizio. Sirigu dovrebbe essere più avanti nel recupero”.