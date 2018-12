LAZIO CAGLIARI CONFERENZA INZAGHI – Nell’anticipo di sabato delle 12.30, la Lazio scenderà in campo per affrontare il Cagliari nel match valevole per la diciassettesima giornata di serie A. Mister Simone Inzaghi interverrà domani pomeriggio in conferenza stampa, per presentare la partita.