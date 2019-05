Coppa Italia, per la Finale superati i 2 milioni di incasso: Curva Sud (ospite) già esaurita

BIGLIETTI COPPA ITALIA – Continua la caccia al biglietto per garantirsi un posto sulle tribune dello stadio Olimpico per la Finale di Coppa Italia del prossimo 15 maggio. Le vendite procedono a marcia spedita, sia per quanto concerne i tifosi della Lazio che dell’Atalanta. Come riporta il Corriere dello Sport, Curva Nord e Distinti sono già esauriti ma resta ancora disponibilità in Tevere. Anche la Sud (bergamasca) è sold out ma rimangono posti liberi in Monte Mario, tribuna riservata ai nerazzurri. Complessivamente restano ancora 20mila tagliandi, per acquistarli ci sarà tempo sino a martedì 14 maggio. 45mila persone si sono già garantite un pass, per un incasso che supera i 2 milioni di Euro.