Corradi presenta “Sport4Love”, l’innovativa app dedicata al volontariato e agli eventi sportivi

LAZIO BERNARDO CORRADI – Bernardo Corradi, ex calciatore della Lazio, è uno dei co-fondatori del progetto Sport4Love, una app gratuita dedicata al volontariato e agli eventi sportivi. Ecco come ha descritto l’ex laziale l’innovativa piattaforma ai micfrofoni di sportup.startupitalia.eu.

INIZIATIVA – “Sport4Love è una web app gratuita alla quale si accede con una registrazione semplice. I potenziali fruitori sono tutti gli appassionati di sport interessati a prendere parte ad eventi e dare un contributo allo sviluppo di attività sportive. Gli utenti una volta entrati nel sistema possono scegliere il proprio ruolo tra lover (volontario) e maker (organizzatore), andando a completare quello che è il profilo di accesso con dati, immagini, documenti. Per i lover da quel momento si va a generare il passaporto del volontario collegato ad un sistema di segnalazione degli eventi disponibili e delle posizioni ricercate. Mentre per i maker sarà possibile collegare al profilo una associazione sportiva, creare una vetrina per i propri eventi e inserire le posizioni aperte con la descrizione dei ruoli ricercati e dei benefit che vengono riconosciuti ai volontari”.