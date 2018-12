CRONACA Lazio-Cagliari 1-0: Milinkovic in lacrime porta in vantaggio i biancocelesti (FOTO)

LAZIO CAGLIARI FORMAZIONI UFFICIALI – Il fischio d’inizio è fissato per le 12.30 allo stadio Olimpico di Roma. La Lazio punta a superare il momento no dopo la sconfitta contro l’Atalanta nel match di lunedi; Inzaghi in questa partita attende una riposta più convincente di Immobile e Milinkovic, ma anche da Luis Alberto.



LE FORMAZIONI UFFICIALI

LAZIO (3-4-2-1): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Marusic, Milinkovic, Parolo, Lulic; Luis Alberto, Correa; Immobile. All. Inzaghi.

CAGLIARI (4-3-2-1): Cragno; Pisacane, Romagna, Klavan, Padoin; Bradaric, Faragò, Ionita; Barella, Joao Pedro; Cerri. All. Maran

LA CRONACA DELLA PARTITA

IL PRIMO TEMPO

14′ – Ancora Correa si rende pericoloso: stavolta il portiere sardo in due tempi riesce a bloccare.

13′ – GOOOL! Lazio in vantaggio con Sergej Milinkovic-Savic!!! Correa tira ma Cragno risponde, la palla finisce però sui piedi del centrocampista serbo che non può sbagliare!

7′ – Lazio che continua ad attaccare, prima con Milinkovic poi di nuovo con Lulic.

2′ – Prima bella occasione per i biancocelesti con Lulic che tutto da solo si libera e tira in porta: la palla finisce fuori.

1′ – Inizia il lunch match delle 12.30! i biancocelesti attaccheranno da Curva Nord a Curva Sud. Prima del fischio d’inizio il minuto di silenzio per l’indimenticabile Felice Pulici.