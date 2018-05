Cuba, aereo si schianta in fase di decollo con 104 passeggeri

Un Boeing 737 della compagnia Cubana de Aviaciòn con 104 persone a bordo si è schiantato in fase di decollo dall’aeroporto della capitale cubana L’Avana. L’aereo diretto a Holguìn si è schiantato in un campo non distante dalla pista di decollo. Ancora sconosciuto il numero delle vittime. La Farnesina sta verificando l’eventuale presenza di italiani a bordo.

AGGIORNAMENTO ORE 20:30 – Attraverso la stampa è intervenuto il presidente cubano Miguel Diaz-Canel, rilasciando dichiarazioni non incoraggianti: “Lo schianto ha provocato un numero elevato di vittime. Le notizie non sono positive”.