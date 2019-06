Da Lazzari a Bonifazi: Inzaghi vuole una Lazio “made in Italy”

CALCIOMERCATO OBIETTIVI LAZIO – La prossima stagione i tifosi della Lazio potrebbero ammirare una squadra più esperta ed “italiana”. Simone Inzaghi non vuole correre rischi e ha chiesto alla dirigenza di allestire una rosa competitiva per il quarto posto. Il tecnico gradirebbe inserire nell’organico giocatori pronti che già conoscono la Serie A: sarebbe questo il dettame uscito dall’ultimo confronto tenutosi a Villa San Sebastiano.

LA SITUAZIONE – Come riporta Leggo, Simone Inzaghi avrebbe richiesto rinforzi “made in Italy”, due dei quali potrebbero arrivare dalla Spal. Manuel Lazzari è l’obiettivo numero uno per la fascia (valutato 18 milioni) ma nel mirino biancoceleste sarebbe finito anche Andrea Petagna. Per l’attaccante azzurro la società emiliana chiede 20 milioni, cifra che la Lazio potrebbe abbassare inserendo nella trattativa alcune contropartite tecniche (Murgia, 12 milioni la valutazione del cartellino). Le società discuteranno i dettagli nei prossimi giorni. Per la difesa, infine, il sogno resta Izzo ma più probabile è la pista che porta a Bonifazi, centrale del Torino e grande tifoso biancoceleste.