De Grandis: “Inzaghi un vincente, lo vedo bene al Milan”

DE GRANDIS LAZIO – Il futuro di Simone Inzaghi è in bilico. Il Milan sembra averlo scelto per il dopo Gattuso. Del valzer delle panchine ha parlato Stefano De Grandis a Sky Sport 24: “Inzaghi? Lo vedrei bene al Milan. Ha dimostrato di poter vincere con una squadra che è costata molto meno delle rivali, anche se, da come ha detto Gazidis, i rossoneri non dovrebbero risultare subito competitivi ai massimi livelli”.

FUTURO DI GATTUSO – “Rino è bravo, ha lavorato bene al Milan. È fantastico nella fase difensiva, dovrebbe solo migliorare qualcosa in quella offensiva”.