DERBY, Prandelli: “Una partita assolutamente da vedere, ci regalerà grandi emozioni”

ROMA LAZIO INTERVISTA PRANDELLI – Il suo nome è stato più volte accostato alla panchina della Lazio ma alla fine il matrimonio non si è mai riuscito a concludere. Cesare Prandelli, ex ct della Nazionale ma attualmente senza una squadra, era tra gli invitati per la presentazione del libro di Francesco Totti, tenutasi ieri sera al Colosseo. Dalla splendida location capitolina, l’ex allenatore della Fiorentina ha parlato del derby di domani tra Roma e Lazio: queste le sue sensazioni.

ROMA-LAZIO – “Derby di Roma? Questa è una partita a sé, non puoi fare nessun pronostico. La Roma viene da una vittoria con il Frosinone dopo un periodo non esaltante, la Lazio da quattro risultati utili consecutivi. Insomma, il derby è da vedere, una partita che ti regala sempre grandi emozioni”.