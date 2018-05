Dilemma De Vrij, l’opinione di Maldini: “Io la giocherei tutta la vita. E’ la conclusione di una cavalcata incredibile per la Lazio”

LAZIO DE VRIJ MALDINI – A poco più di 48 ore dal match decisivo contro l’Inter c’è ancora un dubbio che attanaglia i pensieri di mister Inzaghi: l’impiego o meno di Stefan De Vrij. Durante la settimana molti ex giocatori sono intervenuti sull’argomento, oggi è stato il turno dell’ex capitano rossonero Paolo Maldini che ai microfoni di SkySport ha commentato così la situazione dell’olandese: “Io la giocherei tutta la vita, non c’è nemmeno da pensare. E’ la conclusione di una cavalcata incredibile per la Lazio e la dimostrazione di serietà di un professionista. Deve giocare, fare una grande partita e così potrà dimostrare all’Inter di essere un grande giocatore. Mi stupisce che qualcuno possa mettere in discussione il carattere e la professionalità di un grande giocatore. La decisione dovrebbe essere solo sua, di nessun altro”.