DIRITTI TV. Champions, accordo Sky-Mediaset. E la Rai…

DIRITTI TV CHAMPIONS LEAGUE – Accordo trovato tra Sky e Mediaset per la messa in onda delle partite, in chiaro, di Champions League. Stando a quanto riferito da La Repubblica mancherebbe solo l’assenso dell’Uefa per formalizzare l’intesa che prevede la cessione al Biscione, da parte dell’emittente satellitare, di 16 partite della prossima Champions League inclusa la Supercoppa Europea. Niente da fare per la Rai, che resta a mani vuote.