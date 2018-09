Empoli-Lazio quasi sold out il settore ospiti: tremila biancocelesti al Castellani

EMPOLI LAZIO CASTELLANI – Una bella ondata biancoceleste è pronta a invadere lo Stadio Castellani. Domenica, infatti, alla partita Empoli-Lazio in programma alle ore 18 assisteranno circa tremila tifosi capitolini. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport sono 2.800 i biglietti venduti fino ad ora. Duecento ne rimangono ancora a disposizione nei punti Vivaticket. Una grande risposta quella che la tifoseria ha dato alla squadra di Simone Inzaghi tornata in massa in trasferta per sostenere il gruppo. Iniziato martedì, l’acquisto dei ticket è disponibile fino a domani alle 19. Un successo se si pensa che nella sfida contro la Juventus a Torino i sostenitori biancocelesti all’Allianz Stadium erano stati poco più di mille.