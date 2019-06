Eriksson: “Anni indimenticabili alla Lazio. Inzaghi? Ha fatto bene a rimanere”

LAZIO ERIKSSON – Sven Goran Eriksson, ex allenatore della Lazio, ha ritirato quest’oggi a Napoli il premio alla carriera Football Leader 2019: ecco le dichiarazioni dell’ex biancoceleste ai microfoni di Sky e a tuttomercatoweb.com a margine della premiazione.

LAZIO – “Gli anni passati alla Lazio sono stati bellissimi, davvero indimenticabili. “

MIHAJLOVIC ALLA ROMA – “Mihajlovic alla Roma? Sì, so che forse dovrebbe andare. Se ne parla come se fosse una cosa negativa, ma non è così. Il passato è il passato. Lui come tutti gli allenatori è un professionista e sono sicuro che ovunque andrà farà bene. È successo anche a me di allenare entrambe le squadre della Capitale, ma non è stato un problema”.

INZAGHI – “Inzaghi ha fatto molto bene negli ultimi anni e ha preso la decisione giusta a rimanere”.

NAZIONALE – “L’Italia deve tornare a vincere il Mondiale e Mancini può essere l’uomo giusto”.