Europa League, Roma contro la vincente Debreceni VSC e FK Kukësi

EUROPA LEAGUE – Oggi alle 14:00 si tiene a Nyon il sorteggio del secondo turno preliminare di Europa League, che vede coinvolta per le italiane anche la Roma (c’è la possibilità che i giallorossi possano accedere direttamente alla fase a gironi in caso di squalifica del Milan). La gara di andata è fissata per il 25 luglio, il ritorno l’1 agosto.

AGGIORNAMENTO ORE 14.30 – I giallorossi sfideranno la vincente tra Debreceni VSC (Ungheria) e FK Kukësi (Albania) con la gara di andata all’Olimpico il 25 luglio e il ritorno in trasferta l’1 agosto. Da tenere sotto controllo la possibile esclusione del Milan dalla prossima competizione continentale. La decisione dell’Uefa è attesa per oggi.

Queste le squadre nell’urna:

TESTE DI SERIE

NK Osijek (CRO),

FC Prishtina (KOS) o St Joseph’s FC (GIB) o Rangers FC (SCO)

AS Roma (ITA)Gzira United FC (MLT) o HNK Hajduk Split (CRO)

FC Luzern (SUI)

NON TESTE DI SERIE

PFC CSKA-Sofia (BUL) o OFK Titograd (MNE)

FK Riteriai (LTU) o KÍ KlaksvÌk (FRO) o SP Tre Fiori (SMR)

Cork City FC (IRL) o FC Progrès Niederkorn (LUX) o Cardiff Metropolitan University FC (WAL)

Debreceni VSC (HUN) o FK Kukësi (ALB)

FK Ventspils (LVA) o KF Teuta (ALB)