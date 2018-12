Ex Lazio, Onazi operato al tendine d’Achille

ONAZI – L’ex Lazio Onazi, adesso al Trabzonspor, è stato operato dopo la rottura del tendine d’Achille. Il centrocampista, infortunatosi nel match tra Trabzonspor e Rizespor di domenica scorsa, è stato sottoposto ad un intervento e non sa ancora quando potrà tornare in campo. Il nigeriano non è certo che sarà in campo contro le Seychelles, il 22 marzo 2019, per la gara valida per la qualificazione alla Coppa d’Africa.