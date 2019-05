FACCIA A FACCIA, Inzaghi sfida Gasperini per il trofeo…ed il futuro alla Lazio

FACCIA A FACCIA – I veri protagonisti, di questa stagione e non solo, sono loro. I due traghettatori, Simone Inzaghi e Giampiero Gasperini, sono pronti ancora una volta (la seconda solo a maggio) ad affrontarsi all’Olimpico. Stavolta in palio c’è una Coppa, nella finale che entrambe le squadre hanno meritato più di ogni altra. L’Atalanta viaggia verso l’Europa che conta, la Lazio punta all’Europa League. Nel mezzo la Coppa Italia, il trofeo che ai biancocelesti manca dal 2013, mentreai nerazzurri persino dal 1963.

I PRECEDENTI – “Gasperini è uno dei migliori allenatori in Italia“, tante le parole di stima di Inzaghi che non ha mai celato di amare il gioco del tecnico nerazzurro. Tre volte il tecnico piacentino ha incontrato in casa il suo avversario. Una vittoria, un pareggio e l’ultima bruciante sconfitta, questo il bilancio. Conteggiando anche gli incontri disputati in trasferta, una volta Gasp ha battuto il proprio collega ed è accaduto nella contrastatissima partita di andata di questo campionato tra Atalanta e Lazio (1-0 gol di Zapata in apertura). Le sei sfide rappresentano anche le sei volte il tecnico biancoceleste ha incrociato l’Atalanta nella propria carriera. Sono molti di più invece i precedenti con la Lazio per Gasperini. Sono 18 in totale, e il bilancio è equilibrato perché ci sono state 8 vittorie per l’allenatore piemontese, sei sconfitte e cinque pareggi. Simoncino ha vinto due dei cinque confronti fra allenatori.

I PRECEDENTI TRA INZAGHI E GASPERINI (ANDATA E RITORNO)

2 vittorie Inzaghi

2 pareggi

2 vittorie Gasperini



FUTURO – Simone Inzaghi solo dopo la fine del campionato penserà al futuro. Claudio Lotito vorrebbe continuare con l’allenatore che gli ha dato grandi soddisfazioni, ma se il mister biancoceleste dovesse perdere la Coppa dopo la corsa Champions sfumata, si potrebbe considerare davvero una separazione: c’è un’ipotesi romantica legata a Sinisa Mihajlovic, o dell’altro ex lazio Sergio Conceiçao. Lotito considera anche lui, mentre Roberto De Zerbi è l’opzione italiana legata a un gioco propositivo. Il presidente Percassi vuole invece confermare Gasperini a tutti i costi. In caso di Champions League, l’Atalanta farebbe davvero uno sforzo importante pur di convincere il Gasp a rimanere, mentre se qualcosa dovesse andare storto non è esclusa la separazione con la Roma che aspetta e il Milan alle porte: Giampaolo è sempre piaciuto alla dirigenza così come anche De Zerbi più vicino alle idee di difesa a tre.