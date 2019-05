Finale Coppa Italia, domani inizia la vendita libera

FINALE COPPA ITALIA – E’ terminato quest’oggi alle 18 il periodo di prelazione, per abbonati e possessori della tessera Millenovecento, in vista della finale di Coppa Italia. Domani alle 12 inizierà la vendita libera che dovrà fare i conti però con i settori già esauriti. Curva Nord e Distinti sono infatti già esauriti e soltanto la Tevere è ancora disponibile: i tifosi che vorranno assistere alla finale potranno acquistare i tagliandi al prezzo di 130 euro mentre per gli under 16 la quota scende a 70 euro.