Galeazzi ironico: “Padre, ho peccato per il bene della mia squadra”

LAZIO GALEAZZI – Giampiero Galeazzi, storico conduttore e telecronista sportivo, è da sempre un noto tifoso laziale. Durante la trasmissione Domenica In, il 72enne giornalista ha avuto un simpatico siparietto a tinte biancocelesti con Don Mazzi: “Padre, confesso di aver peccato…Ho peccato per aver tifato contro l’Inter perchè ha tolto un posto in Champions League alla mia Lazio”. Ovviamente soltanto risate e ironia nella battuta di Galeazzi, che però ancora una volta non perde occasione di dimostrare il suo amore per i colori biancocelesti.