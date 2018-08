Genova. Criscito: “Ero sul ponte prima del crollo” (FOTO)

GENOVA CRISCITO – Domenico Criscito, capitano del Genoa, esprime la sua solidarietà alle famiglie delle vittime sulla A10. Lui che, il ponte Morandi, lo aveva appena attraversato: “Scrivo questo messaggio per tutti quelli che mi stanno scrivendo preoccupandosi di me e la mia famiglia”..

IL POST PRIMA DELLA TRAGEDIA – “Papà, che ore sono?”, si sente chiedere nel video dal figlio in automobile. “Sono le 11.40”, risponde Criscito in una Instastory mentre attraversa il ponte della morte.

IL POST DOPO LA TRAGEDIA – Poco dopo, Criscito ha pubblicato un post per rassicurare tutti: “Stiamo tutti bene anche se siamo passati su quel ponte esattamente dieci minuti prima del crollo. Sono vicino a tutte le famiglie delle vittime. Non è possibile che un ponte di un austostrada possa crollare in questo modo… NON E’ POSSIBILE! Bisogna fare qualcosa per questo paese, la gente scappa proprio per queste cose. Abbiamo bisogno di sicurezza, abbiamo bisogno che qualcuno faccia qualcosa. Questo è uno schifo!!!”.