Genova, Salvini contesta il presidente della Lega Miccichè: “Sarebbe doveroso fermarsi tutti”

GENOVA SERIE A SALVINI MICCICHE’ – Giornata di lutto nazionale, oggi in Italia, in occasione dei funerali delle vittime del crollo del ponte Morandi a Genova, tragico episodio avvenuto alla vigilia di Ferragosto. Nonostante il silenzio, il rispetto e il dolore per le persone coinvolte in questo triste fatto di cronaca, si respira aria di polemica, sul versante calcistico, a causa della decisione presa dal presidente della Lega di Serie A Miccichè di voler far disputare la prima giornata di campionato 2018/2019, ad eccezione dei due match che coinvolgono le squadre genovesi: Sampdoria-Fiorentina e Milan-Genoa. Questa scelta, come riporta calciomercato.com, non è stata apprezzata dal Ministro degli Interni Matteo Salvini contestando il provvedimento intrapreso da chi di dovere. Miccichè si è difeso asserendo che ciò è stato deciso in base alle consultazioni con i presidenti dei club e le tv che trasmettono la manifestazione.

LE PAROLE DEL MINISTRO SALVINI – “Sarebbe doveroso fermarsi tutti. Non lasciamo sole le squadre genovesi, business e interessi televisivi possono attendere”.

LE PAROLE DI MICCICHE’ – “Abbiamo preso quella che secondo noi era la decisione più equa, nel rispetto dei genovesi che hanno vissuto da vicino la tragedia dei moltissimi tifosi che si erano già mossi acquistando i biglietti e organizzando le trasferte, oltre che degli sponsor e delle televisioni detentrici dei diritti. Il calcio farà la sua parte, come ha sempre fatto in passato per altri disastri, con l’istituzione di un fondo da destinarsi, sentite le istituzioni cittadine”.