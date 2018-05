Gentile: “La Champions la merita la Lazio, ma l’Inter ha un vantaggio…”

LAZIO INTER GENTILE – Il giornalista Riccardo Gentile ha detto la sua circa la sfida-spareggio tra Lazio-Inter, fondamentale per assegnare l’ultimo posto a disposizione per la prossima Champions League. Ecco quanto dichiarato a ‘Sky Sport’: “Secondo me Lazio e Inter hanno il 50% di possibilità di andare in Champions League. Continuano a pensare che i biancocelesti meritino di più perché hanno divertito di più rispetto ai nerazzurri, anche se nelle ultime partite hanno perso qualche punto. L’Inter non ha niente da perdere, può solo vincere e questo dal punto di vista mentale potrebbe essere un vantaggio nei confronti di una Lazio che è stata sempre davanti e che ora deve governare questa patata bollente“.