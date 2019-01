Gomez: “Champions? L’Atalanta continuerà a fare la storia”

GOMEZ LAZIO ATALANTA – In corsa per il quarto posto, con la Lazio, c’è anche l’Atalanta. Il Papu Gomez, capitano e leader dell’Atalanta, ha parlato del 2018 e della sua squadra, come riporta tuttomercatoweb: “Abbiamo finito l’anno nel migliori dei modi, vincendo e restando in alto in classifica. L’Atalanta non aveva mai fatto 39 gol in un girone di andata, noi lo abbiamo fatto. Questo gruppo continua a fare la storia di questa società“.