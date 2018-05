Guido De Angelis: “De Vrij deve giocare, ha sempre dimostrato di essere professionale”

DE ANGELIS LAZIO INTER – Si avvicina il big match Lazio–Inter e sono tanti i pareri che ex giocatori e giornalisti stanno esprimendo in questi giorni che precedono il match. Il dilemma che sta dividendo il mondo biancoceleste è legato a de Vrij, che a giugno giocherà proprio con i nerazzurri. Non si sa se il difensore giocherà o meno domenica sera. A ‘Premium Sport’ ha parlato della questione il telecronista e tifoso laziale Guido De Angelis.

DE VRIJ – “Se non dovesse giocare deve essere successo qualcosa di preoccupante. Vero che se un giocatore vuole fare qualcosa di particolare, anche un movimento decisivo, potrebbe farlo. Ma lo poteva fare prima. A Crotone ha salvato sulla linea, ha crossato poi per Milinkovic-Savic e ha sempre dimostrato, al di là delle scelte anche normali in questo calcio che corre troppo, di essere professionale al massimo. La stampa milanese ha messo in giro la notizia del contratto depositato e si doveva evitare. La Lazio non deve cedere, sarebbe un atto di debolezza: de Vrij deve giocare. Io sento tanta gente, tanti tifosi, ce ne sono di sostenitori biancelesti che pensano non dovrebbe giocare, ma il campo dice che è stato uno dei migliori della Lazio quest’anno e la nostra difesa senza l’olandese corre un rischio maggiore. Non mi faccio prendere da certe cose, con mille telecamere addosso ci accorgeremmo tutto se volesse fare qualcosa a sfavore della Lazio”.