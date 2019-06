Il Diavolo rossonero tenta Tare: il Milan insiste per il ds biancoceleste

MILAN LAZIO TARE – Negli ultimi anni tanti calciatori della Lazio hanno ceduto alle lusinghe del Milan ma in questa sessione, a cadere in tentazione, potrebbe essere un direttore sportivo. Igli Tare è infatti l’oggetto dei desideri della società rossonera e soprattutto di Paolo Maldini: l’ex capitano ha in testa due nomi per la carica di ds: Zvonimir Boban e, appunto, Tare.

LA SITUAZIONE – Secondo quanto riferito dall’esperto di mercato Gianluca Di Marzio a Sky, Maldini sta attuando un pressing deciso nelle ultime ore per convincere Tare ad accettare la ricca proposta rossonera. Tutto si deciderà nelle prossime ore: al momento sembra difficile che l’albanese si possa separare dalla Lazio, sua casa da ormai 14 anni. Il ds ha un ottimo rapporto con il Presidente Lotito ed è già a lavoro per formare la squadra del prossimo anno. Ma nel calcio tutto è possibile: e il Milan non getta l’àncora.