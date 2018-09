Immobile, rinnovo fino al 2023: la firma dopo la Nazionale

IMMOBILE ACCORDO LAZIO – Immobile e Lazio, un futuro insieme. Manca poco all’incontro per il si al rinnovo. Il club e l’agente di Immobile hanno trovato un’intesa per prolungare di un anno l’attuale contratto fino al 2023, con adeguamento dello stipendio, che arriverà a toccare 3,5 milioni annuali bonus compresi. La firma e la comunicazione, come riporta La Repubblica, arriveranno quando il giocatore rientrerà dal ritiro della Nazionale.