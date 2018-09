Immobile, un bomber (quasi) infallibile dal dischetto. E domenica l’occasione di una rivincita contro Marchetti…

LAZIO IMMOBILE RIGORI – E’ bastata poco più di mezzora a Ciro Immobile contro l’Apollon per arricchire ancora una volta le sue statistiche in biancoceleste. Il rigore procurato da Caicedo e realizzato poi dal numero 17 ha permesso al bomber partenopeo di raggiungere D’Amico e Burini al quinto posto della classifica dei rigoristi all-time della Lazio, a quota 15. Davanti a lui troviamo solamente Signori (38), Chinaglia (35), Giordano (24) e Candreva (17); andando a leggere i dati, però, quel che più risalta agli occhi è la percentuale realizzativa dal dischetto di Ciro. Come sottolinea il ‘Corriere dello Sport’, Immobile risulta implacabile dagli undici metri: 15 rigori su 16 segnati da quando porta l’aquila sul petto, una percentuale del 93.75%, contro quella del 58,3% che aveva prima di arrivare a Roma.

NUMERI DA PERFEZIONISTA – E a cosa si deve questo netto miglioramento? A Formello, Ciro Immobile si allena spesso dagli undici metri per perfezionare tecnica e precisione: inoltre l’attaccante è maturato molto, sa gestire le emozioni e quando si presenta sul dischetto non ha mai esitazioni. L’unico rigore sbagliato con la Lazio è quello contro il Bologna al ‘Dall’Ara’, lo scorso anno: il palo fermò la conclusione potente di Ciro, a Mirante battuto. D’altronde, sempre come ricorda il ‘Corriere dello Sport’, non sono tanti i portieri che possono vantare di aver neutralizzato un rigore di Ciro: solo Karius, Consigli, McKarey e Pierobon sono riusciti nell’impresa. Domenica, all’ Olimpico arriva il Genoa dell’ex laziale Marchetti: in un Torino-Lazio del 2016 Ciro calciò alto un rigore, quando vestiva ancora la maglia granata ed in porta, per i biancocelesti, c’era proprio Federico. A due anni di distanza chissà che possa concretizzarsi l’occasione per una rivincita, con la Lazio, però, sempre dalla parte del vincitore.