INTER. Gagliardini non recupera: contro la Lazio non giocherà

LAZIO INTER – Non ce la fa a recuperare Gagliardini per la sfida di domenica sera contro la Lazio. L’Inter dovrà fare a meno del centrocampista, nonostante negli ultimi giorni sembrava dare segnali di ripresa. L’ex atalantino anche ieri non si è allenato con il gruppo. Gagliardini è fermo dal 17 aprile, giorno in cui ha subito un infortunio muscolare contro il Cagliari. Il centrocampista sarà comunque convocato da Spalletti che vuole la squadra al completo, ma non farà parte del match. Le speranze di vederlo titolare sono nulle, quelle di vederlo entrare a gara in corso molto basse. Al suo posto ci sarà Vecino.