INTERVISTA, Tudor: “Complimenti alla Lazio, peccato per il rigore sbagliato. Ora voltiamo pagina”

LAZIO UDINESE TUDOR – Niente da fare per l’Udinese, che perde all’Olimpico 2-0 contro la Lazio. Al termine della gara, Tudor è intervenuto ai microfoni di Sky: ecco le sue dichiarazioni.

LA GARA – “Oggi siamo venuti all’Olimpico con tante assenze, le partite ravvicinate ci hanno anche un po’ penalizzato. Quella della formazione è stata una scelta collegata con problematiche di altri infortuni, siamo venuti comunque con la voglia di fare. La Lazio è stata molto brava, le faccio i complimenti.”

DE PAUL E RIGORI SBAGLIATI – “Mi dispiace perché con il 2-1 si sarebbe riaperta la partita. De Paul ha grandi qualità, mi dispiace per lui ma può capitare di sbagliare.”

OKAKA E PUSSETTO – “Pussetto ha un problema al ginocchio, Okaka viene da un periodo di problemi fisici e non può fare due partite in quattro giorni. Fofana ha avuto un problema, ci sono state diverse assenze purtroppo. Non è stata una grande prestazione quella di oggi, ma voltiamo pagina e testa al Sassuolo.”

SALVEZZA – “Queste 2-3 vittorie contro squadre più forti di noi ci hanno dato motivazioni, ma ci siamo mossi poco. Venire a Roma contro Roma e Lazio non è facile, ora ci sono altre partite con qui guadagnare la salvezza.”

JUVENTUS E CHAMPIONS – “La Champions è una competizione a parte con squadre forti e ricche, l’Ajax è stato uno spettacolo.”