Inzaghi non scherza più: “Così si vince”

INZAGHI LAZIO FORMELLO – La Lazio si prepara alla gara più importante della stagione ma prima pensa al campionato. Inzaghi, come riporta il Corriere dello Sport, martedì ha richiamato i giocatori mostrando loro un video, nello specifico una clip sull’Atalanta: “Così si vince, così si va in Champions” , il commento. Massima concentrazione per un finale di stagione che molto dirà sulla prossima dei biancocelesti e sulle sorti dello stesso Simone.