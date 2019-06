Inzaghi punta Zoff e spera di diventare il tecnico con più presenze

INZAGHI ZOFF LAZIO – Simone Inzaghi punta Dino Zoff, l’allenatore con più presenze nella storia della Lazio. Come evidenzia il Corriere dello Sport, i due sono divisi da 46 panchine: 156 per Inzaghi, 202 per Zoff. Tra di loro Juan Carlos Lorenzo (196), Eriksson (188), Delio Rossi (184) e Maestrelli (183). Il nuovo contratto di Inzaghi con scadenza nel 2021 può regalare al tecnico un altro record: ci sono tutti i presupposti per essere il numero uno.