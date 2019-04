Inzaghi sprona la Lazio: “Più forti di chi ci attacca, crediamoci fino alla fine!”

LAZIO INZAGHI – Crederci e ritrovare, il prima possibile, gli giusti stimoli. Sono questi gli obiettivi a breve termine di Simone Inzaghi, primo tifoso biancoceleste ed ultimo ad alzare bandiera bianca. L’allenatore della Lazio ha riunito ieri il gruppo per iniziare gli allenamenti in vista della gara di domani contro l’Udinese. Prima della seduta, il mister ha parlato ai calciatori nello spogliatoio e, come riferisce il Corriere dello Sport, ha provato a suonare la carica: “Più forti di chi ci attacca, dobbiamo continuare a credere nella Champions!“. Questo il senso delle sue parole.

I FATTI – Parole più attuali che mai, dopo quanto accaduto a San Siro contro il Milan. La matematica dice che la Champions è ancora possibile e lo scorso anno l’Inter si è qualificata ai danni dei biancocelesti negli ultimi 15 minuti della stagione. Il calendario offre due partite interne contro Udinese e Chievo (già retrocesso): la strada per ripartire è in discesa. Ora sta alla Lazio prendere una giusta rincorsa.