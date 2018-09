Italia-Svezia, Tavecchio: “Ventura aveva problemi nello schierare Insigne”

INSIGNE ITALIA SVEZIA – Le due amichevoli contro la Polonia (1-1) ed il Portogallo (1-0) hanno dimostrato come per l’Italia è difficile ripartire dopo la batosta dell’esclusione ai recenti Mondiali di Russia 2018. A Kiss Kiss Napoli, l’ex presidente federale Carlo Tavecchio è tornato a parlare delle polemiche di Italia-Svezia: queste le sue dichiarazioni.

ITALIA-SVEZIA – “I giocatori della Juve dissero a Ventura di non far giocare Insigne con la Svezia? Lo dimostrano i fatti che c’erano problemi nello schierare Insigne. Lo dissi pure prima della partita, come si fa a non schierare Insigne a Milano, davanti anche a 20-30 mila napoletani? Quella sera era opportuno tecnicamente schierare brevilinei tra l’altro”.

IL MOMENTO – “Sono quello che ha meno colpe di tutti. Sono poi l’unico che si è dimesso quando nessun altro l’ha fatto. La partita con il Portogallo? L’agonismo doveva essere massimo. Ora rischiamo di retrocedere nel ranking”