Jordao, prima da titolare in Serie A alla terza presenza: il futuro è oggi

LAZIO BRUNO JORDAO – I tifosi della Lazio sono pronti a conoscere il vero valore di Bruno Jordao, centrocampista portoghese arrivato nel 2017 nella capitale e titolare contro il Torino per la prima volta in Serie A. Mister Inzaghi ha speso sempre parole importanti nei confronti dell’ex Braga: mezzala con capacità di inserimento, il giovane classe 1998 ha esordito con la maglia biancoceleste il 17 febbraio scorso (Genoa-Lazio 2-1), giocando gli ultimi venti minuti. Dopo aver assaggiato il prato dell’Olimpico in Lazio-Udinese 2-0 del 17 aprile scorso, oggi Jordao avrà una grande occasione per mettersi in mostra.

TRA PRESENTE E FUTURO – Il portoghese, così come il suo connazionale Pedro Neto, si gioca la permanenza nella Lazio per la prossima stagione. Una prestazione soddisfacente potrebbe convincere la società a tenerlo in rosa, altrimenti per lui potrebbe scattare l’ipotesi prestito. Neto, non convocato contro il Torino per gli impegni con la Nazionale U20, ha dato già segnali positivi, seppur non abbia ancora trovato l’esordio da titolare: 55 minuti giocati in stagione per un totale di 5 presenze (4 in Serie A, una in Coppa Italia). Pedro e Bruno, due gioielli chiamati a mostrare all’Italia tutta la loro brillantezza.

Marco Barbaliscia