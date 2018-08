Juve-Lazio, Ronaldo: “Pronto per la prima in casa. Conosco la Serie A, amo le sfide”

RONALDO JUVENTUS LAZIO – Sette giorni dopo la prima di campionato, il 18 agosto 2018, la Lazio affronterà la prima trasferta. Di nuovo contro una delle squadre più accreditate del campionato: all’Allianz Stadium si giocherà Juventus-Lazio. Durante un’intervista rilasciata al canale ufficiale bianconero, Cristiano Ronaldo ha parlato della sua prima a Torino. “So che arriverò preparato. Il primo gol? Non lo so, ha poca importanza. Voglio semplicemente aiutare la squadra a raggiungere gli obiettivi. Sarò senz’altro pronto”.

CAMPIONATO – “Conosco la Serie A perchè l’ho seguita in televisione, ma non ci ho mai giocato prima. Spero di riuscire ad adattarmi in fretta. Ma non sono preoccupato, la prendo come una sfida. Amo le sfide, sono venuto nel club più importante d’Italia. Sono felice e sono impaziente di inizare la stagione”.