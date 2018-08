Juventus-Lazio, 2100 posti per i biancocelesti allo Stadium

JUVENTUS LAZIO – Dopo un inizio decisamente non positivo per la Lazio, la squadra di Simone Inzaghi ha bisogno di sostenitori in vista di una trasferta altrettanto difficile come quella di sabato a Torino contro la Juventus. I bianconeri, reduci dalla vittoria con il Chievo, festeggeranno così il debutto di Cristiano Ronaldo all’Allianz Stadium. I tifosi capitolini che potranno assistere al match ai piedi della Mole Antonelliana saranno circa 2100: il prezzo del biglietto ammonta a 55 euro. L’acquisto del tagliando è disponibile fino a venerdì 24 agosto alle ore 19.