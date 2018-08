Kishna: “Non resterò alla Lazio, spero di proseguire qui con l’ADO Den Haag”

LAZIO INTERVISTA KISHNA – Tra i tanti giocatori in esubero nella rosa biancoceleste figura anche Ricardo Kishna: l’olandese classe 1995 è arrivato alla Lazio nel 2015 ma dopo l’esordio con gol contro il Bologna ha perso progressivamente la retta via. In scadenza nel 2019, l’attaccante non rientra più nei piani della dirigenza capitolina che già da un paio di stagioni ha cercato di girarlo in prestito in altre società. Lo scorso anno Ricardo ha giocato nell’ADO Den Haag, squadra de L’Aia nella quale è cresciuto: un brutto infortunio lo ha però costretto ai box per parecchi mesi ma adesso potrebbe avere l’occasione per rifarsi. Intervistato in Olanda da ‘Fox Sport’, Kishna ha rivelato i suoi desideri per il futuro, facendo il punto della situazione sulla sua posizione contrattuale con la Lazio.

FUTURO – “Voglio davvero restare qui all’ADO e penso che il club voglia lo stesso. Tra otto giorni il mercato chiuderà, ma presumo che entro quella data succederà qualcosa. Sto lavorando alla mia riabilitazione, ma a un certo punto devo anche firmare da qualche parte. Sicuramente non resterò alla Lazio, questo è certo. Spero che questa settimana o al massimo la prossima si deciderà tutto. Voglio solamente tornare a giocare a calcio e mettermi alle spalle il brutto infortunio”.