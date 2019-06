La Lazio cambia (quasi) tutto ma riparte da una certezza: Lucas Leiva

LAZIO CALCIOMERCATO LEIVA – È destinata a cambiare parecchio, la Lazio che verrà. Se Inzaghi sembra orientato ad abbandonare il modulo fantasia a favore di un gioco che permetta maggior velocità e dinamicità sulle fasce. Grandi cambiamenti dunque a centrocampo, anche in vista della sempre più probabile cessione di Milinkovic. In bilico anche Berisha, Cataldi e persino Lulic che potrebbe fare la fine di Radu. L’unica certezza sembra essere Lucas Leiva.

LEIVA, LA CERTEZZA – Come riporta l’edizione odierna del Corriere della Sera, il regista arrivato a Roma dal Liverpool come un grande giocatore sul viale del tramonto ha trasformato la Lazio nel suo nuovo mondo felice. A 32 anni, è lui uno dei pochi in grado di fare la differenza dentro e fuori dal rettangolo verde di gioco. Per Inzaghi, addirittura, il brasiliano è diventato più di quello che era Biglia, ritenuto insostituibile quando preferì lasciare la Capitale per il Milan. Insomma: la Lazio cambia (quasi) tutto, ma non il regista.