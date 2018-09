SOCIAL, Ivan Zazzaroni sull’occasione da gol di Lulic: “L’abilità tecnica è colpirlo, non segnare”

SOCIAL IVAN ZAZZARONI LAZIO – Un’occasione da gol clamorosa quella verificatasi ieri sera durante Lazio-Apollon sui piedi di Lulic il quale non è riuscito a concludere al meglio l’azione. A sottolineare l’episodio ci ha pensato il giornalista Ivan Zazzaroni, che postando il frammento in questione su Twitter ha commentato con un secco: “L’abilità tecnica è colpirlo, non segnare”. Peccato che dalla stessa posizione il giocatore segnò una delle reti più importanti della sua carriera nella finale di Coppa Italia del 2013 vinta dai biancocelesti 1-0 contro la Roma.

L’abilità tecnica è colpirlo, non segnare.pic.twitter.com/19Tt5uNsEe — Ivan Zazzaroni (@zazzatweet) 20 settembre 2018