Lazio-Atalanta, prezzo della Tevere ridotto con MarathonBet

LAZIO ATALANTA TEVERE – Lo sponsor ufficiale della Lazio, Marathonbet, ha rivolto una bella iniziativa a tutti i tifosi della Lazio in occasione del match contro l’Atalanta in programma il prossimo 5 maggio. Per la gara dell’Olimpico infatti, grazie ad un promocode, si potrà acquistare un tagliando in Tribuna Tevere a prezzo ridotto. Per partecipare bisogna collegarsi al sito ufficiale di MarathonBet ed inserire i campi richiesti.