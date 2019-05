Lazio, bilancio solido: ma senza Europa League si rischiano gravi ripercussioni

LAZIO BILANCIO – La gestione dei conti biancocelesti sotto la presidenza di Claudio Lotito è sempre stata oculata e controllata. “La Lazio non spende più di quanto incassa” è una frase che i tifosi hanno sentito diverse volte negli ultimi anni. Lo scorso giugno la società ha chiuso con un fatturato record di 127,28 milioni, grazie ai quali ha potuto prolungare ed arrotondare i contratti di Immobile e Milinkovic, oltre a sistemare le situazioni relative a Leiva, Luiz Felipe e Radu. Durante il mercato, poi, sono stati acquistati giocatori dallo stipendio importante come Acerbi, Correa e Badelj, tutti vicini ai 2 milioni. I 15 complessivi versati per Durmisi e Berisha non hanno avuto un riscontro positivo sul campo ma, alla fine, sono stati spesi 61 milioni, al netto di un ricavo di 31 (la cessione di Felipe Anderson).

LA SITUAZIONE – La situazione, come riporta il Corriere dello Sport era stata ammortizzata dagli introiti ottenuti dalla qualificazione in Europa League e dalla conquista della Supercoppa contro la Juventus. I proventi UEFA sono aumentati dall’estate scorsa e non confermarsi in Europa League per la Lazio potrebbe trasformarsi in un danno incalcolabile. Meno 25 milioni di Euro di ricavi significherebbe una riduzione del 20% di fatturato, che tornerebbe ad oscillare intorno ai 100 milioni, come nel 2017. Un salto all’indietro che la Lazio non può permettersi e che rischierebbe di dover vivere un estate di calciomercato da spettatori. Con la possibilità, anche, di qualche cessione illustre.