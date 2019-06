Lazio, Camolese: “Bene il rinnovo di Inzaghi, la continuità è la scelta giusta”

LAZIO CAMOLESE – Giancarlo Camolese, ex calciatore biancoceleste, è intervenuto a Radio Sportiva per analizzare la situazione delle panchine in Serie A.

LAZIO – “Quest’estate ci sono molti allenatori che si muovono e molte società che decidono di cambiare. La professione diventa sempre più complicata perché non basta solo raggiungere gli obiettivi. Questo fa parte dell’evoluzione del ruolo: quando un allenatore ha la possibilità di lavorare in continuità e in sinergia con le società è più facile ottenere risultati sportivi. Anche la Lazio, per esempio, ha scelto la strada della continuità, ed è quella giusta. È sempre difficile ripetersi, ma quando ci sono buone strutture e identità di gioco è più facile raggiungere i traguardi prefissati”.