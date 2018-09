Lazio, Canigiani: “Ancora ampia disponibilità per il derby”

LAZIO CANIGIANI – La Lazio è attesa da un fondamentale trittico di sfide: sabato il derby della Capitale, giovedi la sfida in Europa League contro l’Eintracht Francoforte e infine domenica allo stadio Olimpico contro la Fiorentina. Per quanto riguarda la vendita e la disponibilità dei tagliandi è intervenuto alla radio ufficiale della SS Lazio il responsabile marketing Marco Canigiani.

LAZIO ROMA – Queste le sue parole in vista della stracittadina: “Non c’è stata un’impennata, c’è ancora il primo Distinto con ampia disponibilità (circa 2000 posti liberi), mentre il secondo è ancora chiuso in attesa di esaurimento del primo. Vediamo se nel pomeriggio cambia qualcosa, ma la proiezione mi dice che forse riempiremo solo il primo anche perché manca poco tempo. C’è ancora domani e la prima mattinata di sabato, vediamo se ci sarà un incremento ma non ho questa sensazione. C’entra il rischio del match? Su alcune categorie di tifosi sì, c’è anche un orario anomalo, i servizi commerciali sono aperti e le famiglie hanno altri impegni. Una serie di fattori che condizionano le presenze alla partita. Lo scorso anno avevamo avuto un’ottima risposta con anche il secondo Distinto riempito. Il dato complessivo della vendita non ce l’abbiamo perché la gestione è della Roma, capiremo poi se il trend è generale o solo nostro. Il derby è ancora vissuto però come partita a rischio, ma alcuni passi avanti sono stati fatti”.

LAZIO FIORENTINA – “Sono usciti i prezzi dei biglietti e la vendita è partita con una promozione speciale per gli abbonati extra Sky, un po’ come era successo con il Salisburgo. Coloro che riceveranno da Sky il codice promozionale potranno online acquistare fino a 4 biglietti di Tribuna Monte Mario con il 50% di sconto, quindi a 40 euro invece di 80. Per le normali tariffe, invece, c’è una promozione per gli Under 14 a soli 10 euro sia in Tribuna Monte Mario che in Tevere”.

EINTRACHT FRANCOFORTE– “Non ho i dati di vendita, magari domani mattina potremmo dare aggiornamenti”.