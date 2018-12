Lazio, Canigiani: “Venduti 7 mila biglietti per la gara col Torino. Confermato BusInsieme”

LAZIO CANIGIANI – Il responsabile del marketing della Lazio, Marco Canigiani, è intervenuto ai microfoni della radio ufficiale biancoceleste per commentare la vendita dei tagliandi per l’ultimo match del 2018, quello in programma sabato contro il Torino: ecco le sue dichiarazioni.

CONTRO IL TORINO – “Per la gara contro il Torino abbiamo superato i 7mila biglietti venduti, andiamo verso le 8mila unità. Ma c’è ancora la giornata di oggi, domani e la mattinata di sabato per poter acquistare il biglietto. Speriamo di avere un buon riscontro di pubblico, anche attraverso la promozione ‘LA LAZIO TI REGALA LO STADIO’. Ricordiamo anche che Lazio-Torino è una delle gare in cui vengono attuate le promozioni per gli under 14 e gli sconti del 50% per gli under 16”.

BUSINSIEME – “È confermato il servizio. Tutte le condizioni le potete trovare sul sito della Lazio e di BusInsieme. I punti di ritrovo stanno aumentando mano mano, in base alle richieste che ci vengono fatte. Bisogna valutare bene le distanze. Piano piano stiamo cercando di migliorare sempre di più questo servizio”.