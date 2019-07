LAZIO LAZZARI DAINO – Daniele Daino, ex giocatore di Milan, Napoli e Bologna è intervenuto ai microfoni di TMW radio per commentare l’acquisito di Lazzari da parte della Lazio. Questo il suo breve pensiero sul centrocampista ormai ex SPAL.

LAZZARI – “Lazzari è un grandissimo colpo della Lazio, lo abbiamo ammirato da vicino. Credo sia il migliore esterno in Italia.”