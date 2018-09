LAZIO-FROSINONE. Entusiasmo tra i tifosi ospiti: in 3000 raggiungeranno l’Olimpico

LAZIO FROSINONE OLIMPICO TIFOSI OSPITI – Un solo punto raccolto nelle prime due giornate non ha frenato l’entusiasmo dei tifosi del Frosinone. La squadra laziale, tornata in Serie A dopo aver vinto i play-off di B, vuole cercare a tutti i costi di prolungare il più possibile la permanenza nella massima serie. Proprio per questo il presidente Stirpe ha investito molto nel mercato estivo, portando in ciociaria molti giocatori nuovi e di esperienza. I supporters giallazzurri hanno riconosciuto il buon lavoro fatto dalla società e quest’oggi è prevista una cospicua rappresentanza di loro all’Olimpico per il match contro la Lazio. Secondo quanto riferisce ‘Ciociaria oggi’, infatti, circa 3000 tifosi partiranno alla volta della capitale per non perdersi la sfida contro la squadra di Inzaghi.