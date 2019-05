Lazio, giornata da incubo per Wallace: difesa biancoceleste da rifondare

LAZIO WALLACE – Nel pomeriggio di ieri, la Lazio è stata sconfitta per 3-1 dall’Atalanta. Protagonista della giornata in negativo è stato sicuramente Wallace, che oltre agli errori sulle prime due reti dei bergamaschi, si è reso autore anche dell’autogol che ha chiuso difatti i giochi. Una prestazione, quella del brasiliano, che ha scatenato la rabbia dei tifosi biancocelesti che da metà secondo tempo lo hanno “bersagliato” con i fischi. Una partita che come riporta il Corriere dello Sport ha sancito la fine dell’avventura a Roma del 24enne. Il club di Lotito dovrà rifondare il reparto difensivo ripartendo dalle uniche due certezze: Acerbi e Luiz Felipe.