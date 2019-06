Lazio, in attacco una stagione tra alti e bassi: miglior media dal dischetto ma poche doppiette

LAZIO NUMERI STAGIONE 2018-19 – Il campionato offensivo della Lazio è stato al di sotto delle aspettative. Dopo la straordinaria stagione vissuta un paio di anni fa, in questo appena conclusosi la squadra di Inzaghi ha pagato una scarsa vena realizzativa sotto porta. Se in casa i biancocelesti hanno tenuto una media gol sufficiente (36 reti realizzate, quarti in Serie A dopo Roma (43), Napoli (41) e Juventus (39)), in trasferta i numeri sono molto bassi. L’undici capitolino ha infatti segnato appena 20 gol.

TRA ALTI E BASSI – La Lazio, però, ha dimostrato cinismo dal dischetto. Come riportano i dati di Transfermarkt, infatti, i biancocelesti hanno chiuso il campionato con il 100% di realizzazione su rigore. 6 segnati su altrettanti tentati, 4 da Ciro Immobile e uno a testa per Luis Alberto e Caicedo. Ad un dato positivo, però, ne corrisponde un altro negativo. La squadra di Inzaghi ha realizzato il secondo numero più basso di doppiette dell’era Lotito. Come rileva Lazio Page, sono appena quattro: Immobile (2), Luis Alberto e Caicedo (1). Questo è il peggior dato dal 2013/2014, in cui se ne registrarono solamente due. Durante l’era Lotito, il record personale di doppiette lo detiene Immobile con 14. Poi c’è Klose con 8, Rocchi con 6 e Zarate con 4.